Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat angesichts des russischen Angriffskriegs in der Ukraine eine geschlossene Haltung Europas gefordert. Der Krieg, den Russlands Präsident Wladimir Putin gegen die Ukraine führe, sei auch »ein Krieg gegen die Einheit Europas«, sagte Steinmeier am Sonntag laut Redetext beim sogenannten Libori-Mahl in Paderborn. »Wir dürfen uns nicht spalten lassen, wir dürfen das große Werk eines einigen Europa (...) nicht zerstören lassen.«