Am Donnerstag will der Bundestag in zweiter und dritter Lesung eine Neuregelung der Sterbehilfe beschließen. Nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 2020 ist die Sterbehilfe in Deutschland erlaubt – nun wollen die Abgeordneten die Regelungen dafür enger fassen.

Zwei interfraktionelle Gruppen haben dazu Gesetzentwürfe vorgelegt. Einer ist restriktiver und will Sterbehilfe wieder über das Strafgesetzbuch regeln. Nur wenn Psychiater und Psychotherapeuten eine psychische Erkrankung bei der suizidwilligen Person ausschließen, kann nach einer Frist das tödliche Medikament durch einen Arzt abgegeben werden.