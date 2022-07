Nicht sonderlich transparentes Verfahren

Experten wie der Staatsrechtler Christoph Möllers halten es für möglich, dass die Stiftung gewinnt – oder das Gericht zumindest fordern könnte, die Verteilung der Mittel juristisch auf festere Füße zu stellen. Aktuell entscheidet der Haushaltsausschuss im Bundestag darüber, das Verfahren ist nicht sonderlich transparent.

Grüne und FDP würden gern ein entsprechendes Gesetz auf den Weg bringen, in dem auch verankert ist, dass Stiftungen sich aktiv für die freiheitlich-demokratische Grundordnung einsetzen müssen. So könnte man zudem verhindern, dass es nach dem Gerichtsurteil eine Phase gibt, in der keine Stiftung Gelder zugeteilt bekommt, was unter Experten als mögliches Szenario gilt.