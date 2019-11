Nebenklage-Vertreter in Strafprozessen Angehörige von Terroropfern warnen vor Reformplänen

Eine geplante Reform für Strafverfahren stößt bei Hinterbliebenen von Terroropfern auf Widerstand.

Die Angehörigen der Opfer des Anschlags vom Berliner Breitscheidplatz warnen, dadurch würden die Rechte von Betroffenen "massiv" eingeschränkt. So steht es in einem Schreiben der Opferfamilien an das Kanzleramt, das dem SPIEGEL vorliegt.

Hintergrund des Protestbriefs ist ein Vorhaben der Bundesregierung, wonach in Gerichtsverfahren die Zahl der Nebenklage-Vertreter künftig beschränkt werden können soll. Laut einem Gesetzentwurf des Bundesjustizministeriums soll für mehrere Opfer mit "gleichgerichteten Interessen" ein gemeinsamer Rechtsbeistand bestellt werden können.

Damit reagiert die Regierung auf Mammutverfahren wie den NSU-Prozess mit fast 60 Nebenklageanwälten oder den Loveparade-Prozess. Er wird wegen der vielen Beteiligten im Düsseldorfer Kongresscenter verhandelt.

Gesetzentwurf als "rückschrittlich" kritisiert

Die Angehörigen der Opfer des Anschlags vom Breitscheidplatz sehen die Pläne äußerst skeptisch. "Eine Beschleunigung des Hauptverfahrens ist sicherlich in vielen Fällen wünschenswert, darf aber nicht dazu führen, dass die Rechte der Betroffenen beschnitten werden", heißt es in ihrem Schreiben an das Kanzleramt. Zum Opferschutz gehöre die Möglichkeit, Ansprüche "ungehindert und durch einen Rechtsanwalt eigener Wahl geltend machen zu können".

Zuvor hatte bereits Roland Weber, Opferbeauftragter des Landes Berlin, das Vorhaben der Großen Koalition als "rückschrittlich" kritisiert. Großprozesse mit mehreren Dutzend Nebenklägern seien die Ausnahme, sagte Weber dem SPIEGEL: "Die Funktionsfähigkeit der Gerichte ist nicht in Gefahr."

Auch der Terroropfer-Beauftragte der Bundesregierung, Edgar Franke (SPD), warnte kürzlich vor den Reformplänen. Ein "Opferanwalt auf Staatskosten ist eines der wichtigsten Rechte von Opfern im Strafverfahren", schrieb er an das von seiner Parteifreundin Christine Lambrecht geführte Justizministerium. "Eine Regelung, mit der dieses Recht beschränkt wird, ist daher kritisch zu betrachten."

Das Bundeskabinett stimmte dem Gesetzentwurf Ende Oktober trotzdem zu. Nun muss der Bundestag entscheiden.