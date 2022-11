»Gegen eine Mehrheit der Bürger kann man nicht arbeiten«, sagte Hammermeister-Friese am Abend in Strasburg der Deutschen Presse-Agentur. Für die Stadt sei nun ein zügiger Wechsel an der Verwaltungsspitze das Beste. Wenn der Wahlausschuss am Dienstag das Ergebnis bestätigt, scheidet die Verwaltungschefin ab Mittwoch aus der Verwaltung aus. Dann muss es im Frühsommer 2023 eine neue direkte Bürgermeisterwahl in Strasburg geben.