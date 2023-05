Viele Ministerien mit nur einer Anfrage

Dem Innenministerium sind zahlreiche Behörden nachgeordnet, unter anderem auch die Bundespolizei sowie das Bundesamt für Verfassungsschutz. Entsprechend viele Fahrten fallen an, mehr als in anderen Ressorts und deren nachgeordneten Behörden. So folgt in deutlichem Abstand das Bundesverkehrsministerium mit 71 Abfragen. Im Bereich des Bundeslandwirtschaftsministeriums fielen 25 Anfragen wegen entsprechender Verstöße an.