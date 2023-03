Die Gewerkschaft Ver.di sprach vom größten Arbeitskampf seit Jahrzehnten.

Warum eskaliert der Tarifstreit gerade in so vielen Bereichen? Was fordern die Beschäftigten? Und was sorgt für Kritik?

Für diese Sonderfolge haben wir die Streiks begleitet.

Hören Sie hier die neue Folge: