Langs Haltung widerspricht einer Beschlussvorlage des Kanzleramts, die dem SPIEGEL vorliegt. Demnach plant die Bundesregierung keine wesentliche Erhöhung der Hilfen für Länder und Kommunen. In dem Entwurf heißt es, der Bund unterstütze schon jetzt in Milliardenhöhe, während Länder und Kommunen Milliardenüberschüsse verzeichneten: »Er tut dies, obwohl der Bundesrechnungshof festgestellt hat, dass der Bund in erheblichem Umfang Aufgaben finanziert, die nach dem Grundgesetz von Ländern und Gemeinden zu erbringen sind«, heißt es.