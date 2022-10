Streit um Atom-Laufzeiten Linke sind so schlechte Verlierer

Allein Mitleid ist fehl am Platze. Anderen Milieus wurde in den letzten Jahrzehnten wesentlich mehr zugemutet: Ihr Familienbild wurde diskreditiert, ihre Codes kamen zum alten Eisen, ebenso größere Teile ihres Gesellschaftsverständnisses. Tradierte Gewissheiten von Gerechtigkeit oder von Geschlechtern wurden an zentralen Punkten infrage gestellt – um nur ein paar Punkte zu nennen, bei denen sich Konservative »gefälligst nicht so anstellen« sollten, wenn der Fortschritt rief.

Fair enough, in der Demokratie sagt im Großen und Ganzen die jeweilige Mehrheitsmeinung an, und die wandelt sich. Man gewinnt, man verliert, aber das sollten sich dann bitte auch die Grünen hinter die Löffel schreiben.