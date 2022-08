Zusammenfassend: Die grüne Kommunikation in Sachen Atomkraft zu verfolgen, ist wie Massenkarambolage gucken auf der A3. Wo ist der Weitblick, mit dem Robert Habeck und Annalena Baerbock die Grünen an die Spitze der Umfragen geführt haben? Wer ist in der Partei dafür verantwortlich, wenn die Erde notfalls zur Scheibe erklärt wird, nur um kein Jota am Atomausstieg ändern zu müssen? Von wem werden wir in dieser Sache regiert?

Nun droht den Grünen entweder die Laufzeitverlängerung, die Teile der eingeschworenen Gefolgschaft als das große Umfallen verhetzen können. Oder das Abschalten, das jenes öko-affine Publikum vergrätzen wird, denen die grünen Ich-Bezogenheit dann doch etwas weniger am Herzen liegt als Strom aus der Steckdose oder ein geheiztes Kinderzimmer. Ihre eigene Geschichte hat die Grünen fest im Griff. Den Rest der Republik leider auch.