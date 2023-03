Paus hatte am Wochenende der »Neuen Osnabrücker Zeitung« gesagt, zwölf Milliarden Euro für die Kindergrundsicherung seien »eher am unteren Ende dessen, was man benötigen würde, um Kinderarmut in Deutschland deutlich zu verringern«. Sie plädierte für eine »deutlich spürbare Erhöhung der Leistungen für Kinder in ärmeren Familien«. Lindner sieht das jedoch anders. Er geht von einem deutlich geringeren Bedarf aus und will den Schwerpunkt auf die Vereinfachung von Familienleistungen legen.