»Wir können jetzt so weiter machen wie in den letzten Tagen und am Ende ist die Linke, dieses historisch und aktuell so wichtige Projekt, Geschichte«, warnte Korte. »Oder wir nutzen die Zeit, die uns bleibt, um den niederträchtigen Angriffen gegeneinander, ob über Zeitungen oder in den sozialen Medien, endlich ein Ende zu setzen. Dazu müssen sich innerhalb der kommenden beiden Wochen alle Beteiligten zusammensetzen und verbindliche Absprachen zum Umgang miteinander treffen.« Er sei auch zu vertraulichen Gesprächen bereit.