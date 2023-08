Überdies besteht noch die Gefahr einer Wiederholungswahl in Berlin für die Bundestagswahl. Wenn die Linke dort ihr Direktmandat in Lichtenberg verlöre, was als realistisch gilt, hätte die Linke nicht mehr die nötige Anzahl an Direktmandaten.

Denn nur dank der Grundmandatsklausel und drei gewonnener Direktmandate konnte sie trotz 4,9 Prozent entsprechend ihrer Zweitstimmen in den Bundestag ziehen. Ein Urteil des Verfassungsgerichts wird im Herbst erwartet, eine mögliche Wahl Anfang des kommenden Jahres.

Ginge das Direktmandat in Lichtenberg verloren, säßen statt der 39 Parlamentarier nur noch die zwei verbliebenen direkt gewählten Linkenabgeordneten im Bundestag.