Wie genau sie die Gesetze ändern will, ließ Faeser damals noch offen. Gut ein Jahr später hat die Innenministerin nun einen konkreten Vorschlag für die Verschärfung des Waffenrechts vorgelegt. Die Festnahme einer mutmaßlichen Reichsbürger-Terrorgruppe vor Weihnachten hat sie in dem Vorhaben bestärkt – rund 100 Schusswaffen befanden sich in Händen der Verschwörungsanhänger , die meisten legal.