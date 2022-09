Auf die Frage, warum Deutschland sich nicht an Spanien ein Vorbild nehme und direkt eine Übergewinnsteuer einführe, mit der beispielsweise der kostenlose Nahverkehr finanziert werden könne, antwortete Kühnert: »Wenn ich es mal salopp formulieren darf: Wenn Sie die Frage beantwortet haben wollen, warum wir es nicht sofort so machen wie in Spanien, dann hätten Sie heute den FDP-Generalsekretär einladen müssen.«

Neben Kühnert pocht auch der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil auf eine rasche Umsetzung der Strompreisbremse – warnt allerdings, sie sei noch nicht ausgearbeitet (mehr über die schwierige Umsetzung lesen Sie hier ). »Wir haben einen Koalitionsausschuss, der jetzt eine politische Richtung beschlossen hat«, sagte Klingbeil im ZDF-»Morgenmagazin«. Jetzt werde Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) daran arbeiten. Klingbeil geht davon aus, dass die Strompreisbremse als Eingriff in den Markt rechtssicher ist: »Wir haben das national geprüft. Und wir machen das jetzt entweder sehr schnell europäisch oder sehr schnell national.«