Eine knappe Mehrheit der Bürger in Thüringen sind mit der Demokratie nicht mehr zufrieden. Das zeigen die Zahlen des »Thüringen-Monitors«, die jedes Jahr im Auftrag der Thüringer Staatskanzlei erhoben werden. Demnach sank die Demokratiezufriedenheit zum Jahr zuvor um 17 Prozentpunkte auf nur noch 48 Prozent. Dies markiere den stärksten Rückgang seit 2001. Noch vor zwei Jahren waren demnach knapp zwei Drittel der Befragten »mit der Demokratie, so wie sie in Deutschland in der Praxis funktioniert« zufrieden.