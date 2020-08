Neuer Studio-Talk Spitzengespräch Icon: Live Wie weit nach links traut sich die SPD, Herr Kühnert?

Er hat seinen Jusos-Ausstieg angekündigt, will in den Bundestag und unterstützt den viel kritisierten Kanzlerkandidaten Olaf Scholz: Was hat Kevin Kühnert vor mit den Sozialdemokraten?

Das Spitzengespräch mit Markus Feldenkirchen