Grünen-Politiker Stuttgarter Oberbürgermeister Fritz Kuhn tritt nicht wieder an

Als Fritz Kuhn im Januar 2013 sein Amt in Stuttgart aufnahm, war das eine kleine politische Sensation. Schließlich war der ehemalige Grünen-Chef seinerzeit der erste als grüner Oberbürgermeister einer Landeshauptstadt.

Viele hatten damit gerechnet, dass Kuhn auch nach der nächsten Wahl im November dieses Jahres seinen Posten behalten will. Doch der 64-Jährige entschloss sich zu einem überraschenden Schritt: Er trete nicht mehr für eine zweite Amtszeit an, teilte Kuhn nun auf einer Pressekonferenz mit.

Der Politiker führte für seine Entscheidung persönliche Gründe an. Laut einem SWR-Bericht sagte Kuhn, dass er am Ende einer zweiten Amtszeit 73 Jahre alt gewesen wäre. In diesem Alter frage man sich, ob man noch einmal etwas anderes machen wolle.

Parteichef und Fraktionsvorsitzender

Ende 2012 hatte sich Kuhn bei der Oberbürgermeisterwahl im zweiten Wahlgang mit Unterstützung der SPD gegen einen gemeinsamen Kandidaten von CDU, FDP und Freien Wählern durchgesetzt.

Von 2000 bis 2002 stand Kuhn an der Spitze der Bundespartei - zunächst an der Seite von Renate Künast, später gemeinsam mit Claudia Roth. Neun Jahre lang saß Kuhn im Bundestag. Von 2005 bis 2009 war er Fraktionschef. Kuhn war über Jahre hinweg einer der prominentesten Vertreter des pragmatischen Realo-Flügels der Grünen.

Der Oberbürgermeister kündigte laut SWR an, die Stuttgarter Grünen würden zur Suche eines Kandidaten für seine Nachfolge eine Findungskommission einberufen.