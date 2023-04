Viele Flugbewegungen westlicher Truppen

Auf kommerziellen Flugtracker-Webseiten konnte man in den letzten Tagen einen regelrechten Aufmarsch westlicher Truppen in der Region verfolgen. Dutzende der riesigen C17-Transportflieger der USA landeten in Dschibuti, die Briten scheinen Zypern als Drehkreuz für eine Rettungs-Mission ihrer Staatsbürger zu benutzen. Auch ein gutes halbes Dutzend deutsche A400M-Flieger tauchten auf den Tracking-Webseiten auf. Vermutlich brachten sie Soldaten und Material nach Jordanien, wo die Bundeswehr seit dem Einsatz gegen den »Islamischen Staat« (IS) in Syrien und dem Irak eine Basis unterhält.