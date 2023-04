Deutschland hatte den Ministerien zufolge am Montag die Führung der multinationalen Flugkoordinierung am Flughafen in der Nähe von Khartum übernommen. Generalinspekteur Carsten Breuer sei nun im Austausch mit Partnerländern, wer die Führung dieser Flugkoordinierung ab Mittwoch übernehmen werde, teilten die Ministerien mit.

Per Mandat des Bundestages soll die militärische Evakuierung aus dem Sudan aber noch bis Ende Mai fortgesetzt werden können – mit dem Einsatz von bis zu 1600 Soldaten. Eine Abstimmung im Parlament darüber soll noch in dieser Woche erfolgen.

Auch eine Rettung per Schiff steht offenbar weiter im Raum. Zuletzt hatte sich der Einsatztruppenversorger »Bonn« auf den Weg in Richtung Port Sudan am Roten Meer gemacht. In den letzten Tagen hatten sich Tausende westliche Ausländer von Khartum aus mit Konvois auf den Weg in die Hafenstadt gemacht, auch die Vereinten Nationen schickten viele ihrer Mitarbeiter durch die Wüste nach Port Sudan. Die »Bonn« könnte Hunderte Menschen aufnehmen und in Sicherheit bringen, hieß es in Bundeswehrkreisen. Das Schiff ist derzeit kurz vor dem Suez-Kanal und könnte Port Sudan in den nächsten Tagen erreichen.