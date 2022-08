Prominenter Zugang bei der FDP in Bayern Blitzstart für die Seehoferin

»Willst du dir das wirklich antun?«, seufzte der Vater. Ja, sie will. Im vergangenen Jahr trat Susanne Seehofer in die FDP ein, im nächsten könnte sie schon in den Landtag einziehen. Eine Hürde bleibt noch.