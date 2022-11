Gegen die Entscheidung des Ausschusses habe Simon Widerspruch eingelegt, der auch bereits eingegangen sei, hieß es von der JLU. »Das Verfahren ist zum jetzigen Zeitpunkt daher noch nicht abgeschlossen.«

Simon selbst teilte mit, er halte die bekanntgegebene Entscheidung »für unzutreffend, insbesondere wenn man sie an den bisher in solchen Fällen angelegten Maßstäben misst«. Der Bescheid des Promotionsausschusses beruhe auf einer »fehlerhaften Rechtsanwendung«. Es fehle an jeglicher Standardsetzung, diese Auffassung hätten auch zahlreiche Professoren bereits zum Ausdruck gebracht.