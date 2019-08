Vorstoß des Umweltministeriums Hersteller von Wegwerfartikeln sollen Entsorgung mitzahlen

Städte und Gemeinden sind durch die Müllentsorgung finanziell zunehmend belastet, kritisiert Umweltministerin Svenja Schulze. Per Gesetz will sie Hersteller von Einwegprodukten stärker an Kosten beteiligen.