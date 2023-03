Die Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) hat nach SPIEGEL-Informationen feste Zusagen an den kenianischen Staatspräsidenten William Ruto gemacht, den Aufbau klimaneutraler Düngemittelproduktion in dem afrikanischen Staat zu unterstützen. So soll Kenia bald mit aus erneuerbaren Energien geschaffenem Wasserstoff eigenen Dünger produzieren. Noch in diesem Jahr soll das Geld fließen. Die genaue Höhe des Betrags ist noch nicht bekannt.