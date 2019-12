Innenministerkonferenz Abschiebestopp nach Syrien soll doch verlängert werden

Rolle rückwärts in Lübeck: Hans-Joachim Grote, Vorsitzender der Innenministerkonferenz (IMK), hat seine Aussagen vom Donnerstagmittag über den Abschiebestopp nach Syrien relativiert. Dieser solle zunächst "bis zum 30.6.2020 ohne Einschränkungen verlängert werden", sagte Grote der Nachrichtenagentur dpa. Darauf hätten sich die Vertreter der 16 Innenminister verständigt.

Wie in den Vorjahren dürfte der für Freitag erwartete Beschluss de facto für ein Jahr gelten, weil er sich automatisch verlängern würde - es sei denn, im Sommer ergibt sich eine neue Einschätzung der Lage in Syrien.

Zuvor hatte Grote gesagt: "Es bleibt dabei: Es gibt einen Abschiebestopp nach Syrien, mit Ausnahme von schweren Straftaten. Ich glaube, anders wäre es auch den Menschen hier nicht zu vermitteln, dass jemand, der schwere Straftaten begeht, dennoch den Schutzstatus des Flüchtlings hat." Irgendwann würden diese Rechte, die Deutschland gewähre, auch verwirkt. Diese Aussage war so interpretiert worden, dass die IMK bei schwere Straftaten eine Ausnahme beim Abschiebestopp machen wollte.

Grote stellt klar: IMK fordern "Fortschreibung der Lagebewertung in Syrien"

Gegenüber der dpa stellte er klar, dass die Innenminister der Länder die Bundesregierung bitten würden, "bis zur Frühjahrssitzung der IMK 2020 eine Fortschreibung der Lagebewertung in Syrien vorzunehmen." Zudem solle die Regierung "aufgefordert werden, die Voraussetzungen für die Rückführung von bestimmten Personengruppen - beispielsweise Gefährder und Straftäter - nach Syrien zu schaffen."

Boris Pistorius als Vertreter der SPD-Minister sagte mit Blick auf die nun zu prüfenden Lockerungen des Abschiebestopps: "Ich bin da sehr skeptisch. Ich hab' dem auch nur schweren Herzens zugestimmt, um überhaupt einen Abschiebestopp hinzubekommen." Die Innenminister würden die Bundesregierung bitten, hierfür die Voraussetzungen zu prüfen. "Aber immer in der Einzelfallbetrachtung und vor allen Dingen nicht jetzt", betonte Pistorius.

Gerichte setzen hohe Hürden für Abschiebungen in gefährliche Regionen

Ohnehin ist unklar, ob eine Abschiebung nach Syrien rechtlich möglich wäre: Die deutschen Gerichte achten sorgsam darauf, ob bei einer Überstellung in das Herkunftsland Folter oder eine Gefahr für Leib und Leben drohen. Sollte das der Fall sein, kommt eine Abschiebung nicht infrage, auch nicht bei Straftätern oder Gefährdern.

In Syrien gibt es nach Einschätzung des Auswärtigen Amts aktuell keine Region, in die Flüchtlinge ohne Risiko zurückkehren können. In einem internen Bericht der Behörde heißt es demnach: "Immer wieder sind Rückkehrer, insbesondere - aber nicht nur - solche, die als oppositionell oder regimekritisch bekannt sind oder auch nur als solche erachtet werden, erneuter Vertreibung, Sanktionen beziehungsweise Repressionen, bis hin zu unmittelbarer Gefährdung für Leib und Leben, ausgesetzt."