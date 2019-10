Deutsche Reaktionen auf Türkei-Offensive "Europa muss schneller reagieren"

Es sind deutliche Appelle an die Türkei, die Militäroffensive gegen die Kurden zu beenden. Sie kommen nächtens vom Gipfel der Europäischen Union in Brüssel, sie werden, ungewöhnlich genug, in einer gemeinsamen Botschaft der Auswärtigen Ausschüsse der Parlamente in Frankreich, Großbritannien, der EU und der Vereinigten Staaten geäußert, sie kommen vom Außenministerrat der EU und in einer gemeinsamen Erklärung von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Den 28 EU-Außenministern gelang es am vergangenen Montag sogar, sich darauf zu einigen, neue Genehmigungen für Waffenlieferungen an die Türkei auszusetzen. Zu einem generellen Waffenembargo konnten sie sich allerdings nicht durchringen.

Europa spricht in der Syrienfrage mit klarer und einiger Stimme, und doch bleiben die Worte wirkungslos. Denn was die Intervention der Türken nach Nordsyrien Europa vor allem vor Augen hält, ist seine völlige Machtlosigkeit: Die wahren Größen im Syrienkonflikt sind nach dem überraschenden Rückzug der US-Soldaten neben dem türkische Präsidenten Recep Tayyip Erdogan zwei Despoten: Syriens Diktator Baschar al-Assad, dem sich gezwungenermaßen die Kurden anvertraut haben, und sein Beschützer im Hintergrund, Russlands Präsident Wladimir Putin.

Desillusionierter Blick

Ärger über die zurückhaltende und hilflose Haltung der Europäer macht sich deshalb in Deutschland nicht nur in der Opposition breit, sondern reicht bis in die Große Koalition. "Europa muss schneller reagieren", sagt zum Beispiel der CSU-Verteidigungspolitiker Florian Hahn. Es könne nicht sein, "dass die europäischen Reaktionen so lange dauern und so minimal sind".

Unter den außenpolitischen Experten der Unionsfraktion im Bundestag herrscht ein desillusionierter Blick auf die Rolle Deutschlands und der EU im Syrienkonflikt vor. "Die EU hatte zum Ausbruch und in den Folgejahren des syrischen Bürgerkriegs keinerlei Handlungsfähigkeit, den Konflikt zu deeskalieren und rascher zu beenden", sagt zum Beispiel der CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter. "Zudem hat sie bisher zu wenig aus dieser Entwicklung gelernt, denn künftig müssen die europäischen Staaten in der Lage sein, frühzeitig Krisen wirksamer einzudämmen und auch zu verhindern."

In ihrer Kritik sind sich die sicherheits- und verteidigungspolitischen Unionspolitiker fast einig mit der Opposition. "Halbherzig", findet Grünen-Chefin Annalena Baerbock die Reaktion der Bundesregierung und Resteuropas, der vorläufige Waffenstopp für die Türkei sei eine "Farce". Schließlich seien nach EU-Recht Waffenlieferungen in Kriegsgebiete ohnehin verboten.

Europa habe sich von vornherein mit der Türkei auf einen unguten Handel eingelassen, kritisiert Baerbock und meint die komplizierten Verflechtungen in der Kurdenfrage, aber auch in der Migration. "Aus Angst vor den Auswirkungen tritt man europäische Grundwerte mit Füßen", sagt sie zum sogenannten Flüchtlingsdeal. Die Krise, die jetzt durch die Offensive Erdogans im Norden Syriens eskaliert, kommt für die studierte Völkerrechtlerin nicht überraschend: "Seit anderthalb Jahren fordern die Kurden unsere Unterstützung, aber wir haben sie mit den Problemen allein gelassen."

"Auch laufende Exporte kann man stoppen"

Baerbock sieht dennoch Wege, entschlossener aufzutreten, etwa durch eine radikale Exportblockade von Waffen an die Türkei. "Auch laufende Exporte kann man stoppen", sagt die Grünen-Chefin, notfalls müssten eben Entschädigungen gezahlt werden.

Dem CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter schwebt eher ein präventives Eingreifen Europas "mit flankierenden militärischen Mitteln" vor. "Eine von der EU mitaufgebaute Schutz- und Überwachungszone in Nordsyrien sowie an der Grenze zum Libanon ist ein mögliches Szenario, wozu die Staaten der EU die notwendigen Fähigkeiten bereitstellen müssen, um den Friedensprozess künftig absichern zu können", sagt Kiesewetter.

Soweit denkt man in der Bundesregierung derzeit noch nicht, man sucht vielmehr nach Wegen, den Druck auf Ankara zu erhöhen, ohne gleichzeitig den Gesprächsfaden abreißen zu lassen. Forderungen, die Türkei aus der Nato zu werfen oder die EU-Beziehungen zu Erdogan ganz zu kappen, hält man für weltfremd. Selbst über personenbezogene Sanktionen wie Einreisesperren gegen türkische Politiker, wie sie zuletzt der außenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Nils Schmid vorgeschlagen hatte, will man im Außenministerium noch nicht nachdenken: Man fürchtet, durch derartige Strafen Märtyrer zu schaffen.

Im Auswärtigen Amt macht man sich dennoch große Sorgen, dass der Friedensprozess in Syrien, den der norwegische Uno-Sondergesandte Geir Pedersen angeschoben hatte, durch den aktuellen Konflikt einen herben Rückschlag erhält. Russland hatte Druck auf Assad ausgeübt, woraufhin sich dieser auf die Erarbeitung einer neuen Verfassung für Syrien unter Uno-Schirmherrschaft eingelassen habe. In Berlin fürchtet man nun, dass diese Fortschritte durch die neuen Entwicklungen verdrängt werden - und man wieder bei null anfangen muss.