Türkische Militäroffensive in Syrien Verfassungsschutz fürchtet Rückkehr von IS-Kämpfern

Der Rückzug der USA aus Syrien könnte nach Ansicht des Verfassungsschutzes die Sicherheitslage in Deutschland deutlich verschlechtern. "Ich habe die Sorge, dass der IS wieder an Stärke gewinnt", warnt der Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang, im SPIEGEL.

"Der Konflikt in Nordsyrien könnte auch dazu führen, dass ausländische IS-Kämpfer aus den Gefängnissen freikommen und nach Europa zurückkehren, im schlimmsten Fall unbemerkt", so Haldenwang. "Hier müssen die Sicherheitsbehörden wachsam sein."

Nach einer internen Auflistung der Bundesregierung waren in Syrien zuletzt 84 Anhänger der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) mit deutschem Pass inhaftiert. Ein Drittel von ihnen wird von der Polizei als Gefährder eingestuft, 19 Männer und acht Frauen. Ihnen trauen die Behörden schwere Gewalttaten bis hin zu Anschlägen zu.

Von den 84 in Syrien Inhaftierten dürften mehr als 50 deutsche IS-Anhängerinnen im Fall ihrer Rückkehr zumindest vorerst auf freiem Fuß bleiben. Anders als bei vielen Männern reicht ihr Handeln auf dem einstigen Gebiet des IS oft nicht für einen Haftbefehl.

Nach dem Beginn der Militärinvasion der Türkei sind nach SPIEGEL-Informationen bereits mindestens vier Frauen aus Deutschland aus einem Internierungslager in Nordsyrien entkommen.