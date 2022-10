In Mecklenburg-Vorpommern kamen am Tag der Deutschen Einheit laut Angaben der Polizei mehr als 7000 Demonstranten in etwa 15 Städten zusammen, unter anderem in Schwerin, Wismar, Ludwigslust, Neubrandenburg, Güstrow und Waren.

Auch in Sachsen demonstrierten vielerorts Menschen. In der Leipziger Innenstadt gab es unter anderem einen Aufzug unter dem Motto »Für Frieden, Freiheit und Selbstbestimmung« mit Teilnehmerzahlen im unteren vierstelligen Bereich, wie die Polizei mitteilte. In Dresden kamen Menschen zu zwei Versammlungen, darunter der AfD, zusammen. Bereits am Sonntag waren Polizeiangaben zufolge rund 1400 Menschen durch die Dresdner Innenstadt gezogen. Gut ein Dutzend Menschen demonstrierten gegen den »Spaziergang« in Regie der Partei Freie Sachsen, die dem rechtsextremen Spektrum zugeordnet wird.