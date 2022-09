Die Welt zerfällt, so scheint es beim täglichen Blick auf die Schlagzeilen, doch in Deutschland rücken Ost und West einander in der Krise näher und werden ähnlicher, allerdings nicht im Guten. Nur noch 42 Prozent aller Befragten sind mit der politischen Situation in Deutschland alles in allem zufrieden, 2020 waren es noch 52 Prozent. Das Vertrauen in die Politik schwindet in beiden Landesteilen. Wie komme ich darauf? Wie jedes Jahr richtet sich kurz vor dem Einheitstag am 3. Oktober der Blick der großen Medien auf den Osten des Landes, der Ostbeauftragte Carsten Schneider stellt einen Bericht vor.