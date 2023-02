Anschließend führte er seine Partei in ein schwarz-grünes Regierungsbündnis und 2018 als Spitzenkandidat zu einem historischen Wahlerfolg bei der Landtagswahl. In der Folge konnten die Grünen ihren Einfluss in der neu aufgelegten Koalition mit den Christdemokraten deutlich ausbauen.

Seine Schulzeit verbrachte Al-Wazir zum Teil bei der Familie seines Vaters in der jemenitischen Hauptstadt Sanaa. Nach zwei Jahren kehrte er zurück, studierte später in Frankfurt am Main. Mit Politik kam Al-Wazir schon im Elternhaus in Kontakt. Seine Mutter war in der Friedensbewegung aktiv und nahm den Sohn schon in jungen Jahren mit zu Demonstrationen gegen den Bau der Startbahn West am Frankfurter Flughafen. Der glühende Fan seiner Heimatstadt Offenbach ist verheiratet und hat zwei Söhne.