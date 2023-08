In der Führung der Unionsfraktion gibt es Unverständnis über jüngste Äußerungen von CDU-Politikern zur möglichen Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine. Nachdem Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer vor dem Schritt gewarnt hatte, warf ihm der Außenpolitiker und Bundestagsabgeordnete Roderich Kiesewetter Doppelmoral vor und griff ihn scharf an. »Derartige Überlegungen eignen sich nicht für Glaubenskriege – weder im Pro noch im Contra«, sagte Vizefraktionschef Johann Wadephul dem SPIEGEL zum Streit seiner Parteifreunde. »Wir stehen mit heißem Herzen, aber kühlem Kopf an der Seite der schuldlos überfallenen Ukraine.«