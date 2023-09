Taurus-Marschflugkörper für die Ukraine Strack-Zimmermann wirft Scholz Blockadepolitik vor

Die Bundesregierung gibt sich bisher in der Frage nach Taurus-Lieferungen an die Ukraine zurückhaltend. FDP-Verteidigungspolitikerin Strack-Zimmermann sieht den Kanzler in der Verantwortung und nennt ihn »verantwortungslos«.