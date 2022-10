Angemeldet hatte die Demonstration das »Woman* Life Freedom Kollektiv«, das sich gegen Unterdrückung und Diskriminierung in Iran stark machen will. Zahlreiche Organisationen unterstützten den Aufruf. Vom Großen Stern in Berlin wollten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer durch das Berliner Regierungsviertel ziehen. Prominent wurde auch der Slogan der Proteste »Frau, Leben, Freiheit« gerufen. (Lesen Sie hier den SPIEGEL-Report über die Protestbewegung in Iran.)