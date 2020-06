"taz"-Kolumne über Polizei Bundesinnenminister Seehofer stellt Strafanzeige nach satirischem Beitrag

In einem satirischen Beitrag der "taz" ging es um die Abschaffung der Polizei. Bundesinnenminister Horst Seehofer sah darin eine "Enthemmung der Worte" und will in seiner Position als Minister Strafanzeige stellen.