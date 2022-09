Im Zuge der von Präsident Wladimir Putin ausgerufenen Teilmobilisierung beschloss der Föderationsrat in Moskau am Mittwoch, dass Russen im wehrpflichtigen Alter künftig mit bis zu zehn Jahren Haft bestraft werden können, wenn sie die Teilnahme an Kampfhandlungen verweigern. Nach der Teilmobilmachung sollen 300.000 Reservisten in die russische Armee eingezogen werden.

»Niemand sollte gezwungen sein, an diesem Wahnsinn teilnehmen zu müssen«, sagte der Grünenpolitiker Wagener, der auch Vorsitzender der deutsch-ukrainischen Parlamentariergruppe ist.