In den vergangenen Tagen habe ich mich bei dem Gedanken ertappt, dass mir der ukrainische Botschafter in Berlin langsam auf die Nerven geht. Für meinen Geschmack ist es eins zu viel, den Bundespräsidenten in die Nähe eines russischen Einflussagenten zu rücken oder auf Twitter die halbe Bundesregierung rüde zu beschimpfen. Andererseits werden seinem Land so viele schreckliche Dinge angetan, und Deutschland könnte aus seiner Sicht so viel mehr tun, der Ukraine beizustehen. Und als ich von der neuerlichen Debatte über ein Tempolimit Kenntnis nahm, dachte ich mir: Unterm Strich haben Sie recht, Herr Botschafter, an Deutschland kann man dieser Tage auch mal verzweifeln. Die Ukraine braucht Waffen und soll Tempo 130 kriegen. Shame on us.

Gibt es in diesem Land keinen Rest mehr von intellektuellem oder moralischem Anstand, bestimmte Dinge auf keinen Fall zu vermengen oder instrumentell zu verknüpfen? Zum Beispiel einen Vernichtungskrieg in Europa und einen dreizehn Mal durchgefallenen Polit-Ladenhüter? Mit einem endlich, endlich eingeführten Tempolimit wollen die einschlägigen Lobbygruppen und Großstadtmilieus Wladimir Putin Mores lehren. Oha. »130 auf allen deutschen Autobahnen, nimm das, Wladi. Und wenn du Kiew und Odessa auch noch einäscherst, gehen wir runter auf 100 km/h, und dann winselst du um Gnade.« Das ist doch aberwitzig.

Was immer man von einem Tempolimit hält, und da bin ich deutlich entspannter als manch' notorischer Porschefahrer unter uns Journalisten: Das Motiv, gerade jetzt damit um die Ecke zu kommen, ist empörend durchschaubar. Alles, was gegen Putin ist, ist derzeit gut, und wenn etwas Sinnloses gegen Putin ist, ist es – ganz egal – auch gut, und dem darf auch nicht widersprochen werden, weil: Sonst ist man für Putin oder die deutsche Abhängigkeit von russischem Öl, und fertig ist das Tempolimit. So schamlos kann man also Trittbrett fahren, so zynisch kann die eigene Komfortzone einen machen.

Welcome back auf der Bühne aller deutschen Ritualtheater: das Tempolimit. Früher war es die Zahl der Verkehrstoten, die zur Begründung angeführt wurde, wiewohl die allermeisten (der stetig sinkenden Gesamtzahl) von ihnen auf anderen Straßen zu beklagen sind als auf den Autobahnen. Dann war es der CO 2 -Ausstoß, obschon die Tempodrosselung den deutschen CO 2 -Ausstoß nur um kaum messbare 0,3 Prozent reduzieren würde. Für kurze Zeit waren es zuletzt die hohen Spritpreise, die ein Tempolimit (vermeintlich) senken würde. Dann sank indes der Rohölpreis und mit ihm der Preis an der Zapfsäule, und auch um diese Begründung wurde es still. Nun soll der Kampf gegen Putin das Tempolimit geostrategisch adeln und parlamentarisch mehrheitsfähig machen, wenngleich nur ein Drittel der deutschen Ölimporte aus Russland kommt und ein Tempolimit den gesamten deutschen Ölverbrauch nur zwischen sieben und zehn Prozent senken könnte, wie selbst Tempo-130-affine Experten sagen. Mithin reden wir beim Tempolimit über eine Reduzierung der Russlandimporte von um und bei drei Prozent. Nebbich.

Immerhin macht sich die wahlkämpfende SPD in Nordrhein-Westfalen ehrlich. Spitzenkandidat Kutschaty sagte dem »Tagesspiegel« , dass es sozial ungerecht sei, wenn jemand vom steuerzahlerfinanzierten Tankrabatt profitiere, der auf der Autobahn schnell fahren wolle. »Ein rein egoistisches Freiheitsgefühl geht so auf Kosten der Allgemeinheit.« Wir lernen: Krieg dem Kreml und Krieg den Palästen, das soll ein und dasselbe sein. Allerdings will mir scheinen, dass die überwiegende Mehrheit aller Autos in Deutschland schneller fahren kann als 130 km/h, mein Fiat 500 mit dem kleinen Motor ausgenommen. Bin demnach ich der wahre Altruist im Land? Das hat mir noch nie ein Sozialdemokrat gesagt.