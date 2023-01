In den Siebzigerjahren hatten Verfassungsschützer einen Glücksmoment. Beim Abhören von Telefonaten bekamen sie mit, dass ein Paar, für das sie sich interessierten, allein in den Urlaub fahren wollte. Das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) sah seine Chance gekommen: Zwei Mitarbeitende sollten an denselben Ort fahren, ein Pärchen spielen und sich mit den beiden anfreunden.