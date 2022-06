Zu drei Jahren Haft – unter anderem wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland – ist eine 38 Jahre alte IS-Rückkehrerin in Hamburg verurteilt worden. Dem Urteilsspruch des Hanseatischen Oberlandesgerichts am Donnerstag war eine Verständigung vorausgegangen, bei der der Deutsch-Iranerin im Falle eines Geständnisses eine Strafe zwischen zweieinhalb und dreieinhalb Jahren in Aussicht gestellt worden war, wie ein Gerichtssprecher mitteilte. Da das Urteil noch nicht rechtskräftig sei, befinde sich die Angeklagte weiterhin in Untersuchungshaft.