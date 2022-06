Rechtsradikale Umsturzpläne Terrorprozess gegen Ex-Bundeswehrsoldaten hat begonnen

Ein wirres Pamphlet

Die Strafanzeige der Frau führte dazu, dass der damals als Hauptgefreiter in Pfullendorf stationierte Soldat im Februar aufflog. Er soll als Jugendlicher im Jahr 2016 mit dem Erstellen eines »Manifests« zur Frage eines »Bürgerkriegs gegen den Vernichtungskrieg der Juden« begonnen haben.

In dem teils wirr formulierten Papier mit dem Titel »Wie man die Macht in Deutschland übernehmen könnte« skizzierte F., man müsse den Bundestag stürmen und dort die führenden Politiker festnehmen. In dem Pamphlet soll auch die »Sturmabteilung« der NSDAP verherrlicht worden sein.