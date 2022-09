Grünen-Politikerin Ganserer zu Transfeindlichkeit »Das alles ist psychische Gewalt«

Ein toter Mann in Münster, eine verletzte Frau in Bremen: Woher kommt der Hass auf trans Menschen? Wie die Grünen-Bundestagsabgeordnete Tessa Ganserer Spott und Drohungen erlebt – und was ihr zufolge nun passieren muss.

Ein Interview von Anna Reimann