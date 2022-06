»Unsere Kolleg_innen leisten schier Übermenschliches«, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung. Nicht nur müssten sie sich in das Gedränge in den Bahnen stürzen, zudem gelte es dann auch noch, genervte Bahnreisende mit »läppischen Fragen« zu belästigen. Immer wieder komme es zu aggres­siven Gegenfragen, etwa wa­rum die Medienleute die wenigen freien Plätze belegten. »Wir fordern Antworten von den Chefredaktionen«, schreiben DJV und Ver.di.