Die verbindende Klammer all dieser Gruppen sei »das Ziel, dieses politische System zu überwinden«, sagte Haldenwang. Die zur Mobilisierung genutzten Themen würden dabei offensichtlich »nach Gusto ausgetauscht«, je nachdem, was gerade funktioniere. »Aktuell gewinnt das Thema Migration stärker an Gewicht«, sagte der Präsident des Bundesamtes.

In den ersten elf Monaten dieses Jahres wurde für rund 190.000 Menschen erstmals in Deutschland ein Asylantrag gestellt, ein Anstieg von rund 43 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Da als Folge des russischen Angriffskrieges seit dem 24. Februar rund eine Million Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen wurden, gibt es in einigen Kommunen Engpässe bei der Unterbringung.