Ex-Fraktionschef zur Krise der SPD "Gibt es die GroKo Weihnachten noch?"

Die Sozialdemokraten stecken in einer schweren Führungskrise - und in der Partei wachsen nach SPIEGEL-Informationen die Zweifel an der Großen Koalition. Intern stellt Ex-Fraktionschef Thomas Oppermann das Bündnis in Frage.