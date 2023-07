Zuvor hatte Thorsten Frei, Parlamentarischer Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, in einem Gastbeitrag für die »Frankfurter Allgemeine Zeitung« einen Systemwechsel in der europäischen Asylpolitik gefordert.

Frei greift Faeser an

Kritik an seinen Vorschlägen für eine radikale Reform des Asylrechts wies Frei in der Sendung »Frühstart« bei RTL/n-tv am Mittwoch zurück. Zu Äußerungen von Innenministerin Nancy Faeser (SPD) von Anfang Juni, wer das Grundrecht auf individuelles Asyl antaste, spiele das dreckige Spiel der rechten AfD mit, sagte er: »Ich finde das weder sachgerecht noch angemessen, noch fair.« »Und wenn die Frau ehrlich wäre, dann müsste sie erkennen, dass es so wie es ist, nicht gut ist – und meines Erachtens auch nicht bleiben kann«, so der CDU-Politiker.