»Für die Bürger verheißt das nichts Gutes«, sagte der CDU-Politiker. »Das Gesetz soll bereits in einem halben Jahr in Kraft treten, aber über eine finanzielle Unterstützung der Bürger und Unternehmen sowie über das weitere Verfahren ist weiterhin keine Einigung in Sicht.« Verlässliche Gesetzgebung sehe anders aus.