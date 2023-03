SPIEGEL-Spitzengespräch Grüne Sozialarbeiterin wirf CDU-Politiker Frei Rassismus vor

Auch der SPD-Abgeordnete Helge Lindh äußerte sich in der Debatte kritisch zu den Aussagen des CDU-Kollegen. Er wolle nicht sagen, Frei sei ein Rassist, so Lindh. »Nur ist es natürlich schon eine Zweiklassenbehandlung, die Sie deutlich gemacht haben.« Frei mache eine Unterscheidung auf, »die sagt, es macht einen Unterschied, ob jemand hierherkommt, wenn er Ukrainer ist, weil er vermeintlich uns kulturell näher ist als jemand anders. Das ist ethisch hochproblematisch.«

Die Runde debattierte auch über den richtigen Umgang mit steigenden Flüchtlingszahlen. Jens Marco Scherf (Grüne), Landrat im Kreis Miltenberg in Bayern, sieht die Kommunen außerstande, unter den aktuellen Bedingungen weitere Flüchtlinge aufzunehmen. »Die Kommunen sind wirklich in einer Situation, wo sie an Belastungsgrenzen kommen, in manchen Bereichen auch darüber hinweg sind«, sagte Scherf in der Runde, zu der er sich aus Bayern zuschaltete.