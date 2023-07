Der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Thorsten Frei (CDU), hat auf eine Abschaffung des Individualrechts auf Asyl in der Europäischen Union gedrängt. Stattdessen solle eine »Institutsgarantie« eingeführt werden. Eine Antragstellung auf europäischem Boden wäre so nicht mehr möglich und der Bezug von Sozialleistungen »umfassend ausgeschlossen«. Das schreibt Frei in einem Gastbeitrag für die »FAZ«.