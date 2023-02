Vereidigung neuer Minister

Bei der Plenarsitzung am Mittwoch wurden in Erfurt zudem eine neue Ministerin und ein Minister in ihre Ämter eingeführt. Doreen Denstädt ist damit neue Justizministerin und Bernhard Stengele neuer Umweltminister des Landes. Die beiden Grünen-Politiker legten den Amtseid am Mittwoch ohne den Zusatz »so wahr mir Gott helfe« ab.

Thüringen wird von einer Koalition aus Linken, SPD und Grünen regiert, die jedoch keine Mehrheit im Parlament hat. Im kommenden Jahr stehen erneut Landtagswahlen an.