Damit wird Denstädt nach Aminata Touré in Schleswig-Holstein die zweite schwarze Landesministerin in Deutschland und zugleich die erste schwarze Ministerin in Ostdeutschland. Die ehemalige Profi-Rugbyspielerin ist als Polizistin in Thüringen tätig. »Ich freue mich sehr für meine künftige Kollegin und habe sie direkt angerufen, weil ich mich so freue«, sagte Aminata Touré dem SPIEGEL. Die Ernennung von Denstädt sei »ein weiteres Zeichen dafür, dass unsere Gesellschaft sich progressiv weiterentwickelt. Das gelingt nur mit einzelnen, die wie Doreen Denstädt mutig vorangehen«, so Touré.

Der im Allgäu geborene Stengele war vor seiner Zeit als Politiker bis 2017 Schauspieldirektor am Theater Altenburg Gera. Als Grund für seinen Abgang damals nannte er in einem Hörfunkinterview unter anderem rassistische Übergriffe auf Menschen in Thüringen. Stengele beschloss, nach Süddeutschland zu gehen – um danach nach Thüringen zurückzukehren. Seit 2020 ist er Co-Sprecher des Landesverbands.