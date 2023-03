Der Jack Russell Terrier war ein häufiger Begleiter Ramelows etwa bei Medienterminen, aber auch in der Staatskanzlei hatte er sein Körbchen. In Thüringen galt er als eine Art »First Dog«, auch Ramelow beschreibt ihn so. »Attila, wir danken Dir für so viele schöne Stunden und große Abenteuer«, heißt es in der Ode an den Hund. Egal ob auf Parteitagen oder Festempfängen oder »in legendären Pressekonferenzen«, bei denen der Hund allen die Show gestohlen habe.